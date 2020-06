20-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Storing in slagbomen Berlagebrug Groningen

Groningen - Zaterdagavond is er een storing ontstaan in twee slagbomen van de Berlagebrug in de stad Groningen.

De Berlagebrug bevind zich naast de brandweerkazerne, en verbind de Sontweg met het Damsterdiep. De storing ontstond omstreeks kwart over zeven vanavond.



"De twee slagbomen aan de rechterkant van de brug stonden beide omlaag, hierdoor konden de fietsers en voetgangers niet meer over de brug heen", meldt een voorbijganger die al eerder vanavond de brug was gepasseerd.



Eén slagboom is inmiddels weer omhoog, de andere slagboom is nogsteeds omlaag. Hierdoor moeten de fietser en voetganger die vanaf de Sontweg naar het Damsterdiep willen omrijden óf over de autoweg om de slagboom heen gaan.



Het is nog onbekend wat de oorzaak van de storing is. Ook is het nog onbekend tot hoelaat de storing zal gaan duren.





Update 20:15 uur: Een monteur van de brug is inmiddels ter plekke en om de storing te verhelpen. Het is nog onbekend hoelang dit zal duren.