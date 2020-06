21-06-2020, Melarno Kraan 112Gr., & Annet Vieregge & Marije Timmer 112Gr.

Uitslaande autobrand in Beerta

Beerta - Om 23:40 uur zaterdagavond een melding van een autobrand aan de Oudeweg in Beerta. Ter plaatse gekomen stond een auto in lichterlaaie.

Vermoedelijk is er brandstichting in het spel. De brand was snel geblust. De politie doet onderzoek naar de toedracht.