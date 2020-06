21-06-2020, Melarno Kraan 112Gr., & Annet Vieregge & Henk Timmer 112Gr.

Weinig over van de uitgebrande trailers in Winschoten

Winschoten - In Winschoten stonden zaterdagnacht bij de Oosterhavenkade twee trailers en een truck in de brand, in de trailers lag turf. Zondagmorgen bij daglicht was de schade goed te zien.