21-06-2020, Melarno Kraan, Annet Vieregge & Henk Timmer - 112Groningen.nl

Groot stuk dijk in brand in Beerta

Beerta - De vrijwillige brandweer van Finsterwolde werd zondagmiddag omstreeks half vier opgeroepen voor een bermbrand langs het fietspad bij de Beatrixstraat in Beerta.

Ter assistentie kwam er ook een boot van de brandweer ter plekke om het vuur vanaf het kanaal te bestrijden. Een groot stuk van de dijk langs het kanaal was door onbekende oorzaak gaan branden. Bij de brand kwam behoorlijk wat rookontwikkeling vrij.



Brandweerlieden wisten de brand snel onder controle te krijgen met behulp van zogenoemde 'vuurzwepen'. Door een snelle inzet is voorkomen dat er een groter stuk van de dijk in de brand kwam te staan.



De brand is met de brandweerboot van Finsterwolde nageblust om er zeker van te zijn dat het vuur gedoofd was. Het afgebrande stuk is ongeveer 100 bij 10 meter.