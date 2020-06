21-06-2020, 112Groningen.nl

Meerdere auto's vernield in Tynaarlo, politie zoekt getuigen

Tynaarlo (Drenthe) - In de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 juni zijn er meerdere geparkeerde auto's aan de Populierenstraat in Tynaarlo vernield.

Bij deze vernielingen raakte meerdere voertuigen flink beschadigd. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar dader of daders van de vernielingen. In het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen of mensen die beeodenmateriaal hebben van de vernielingen of van de dader(s).



Heeft u iets gezien, gehoord óf heeft u informatie dat van belang kan zijn in het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via meld misdaad anoniem op 0800-7000.





Ook kunt u een bericht sturen via Instagram naar @politie_noord_drenthe of naar @wijkagent_ellen. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer 2020163381.