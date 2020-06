21-06-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Twee gewonden bij botsing tussen scooterrijder en fietsster (Video)

Groningen - Zondagmiddag zijn een scooterrijder en een fietsster gewond geraakt nadat zij op het Hoornsediep in Groningen frontaal met elkaar in botsing kwamen.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks half zes nabij de roeivereniging langs het Hoornsediep/ Hoornsedijk. Door een nog onbekende oorzaak kwamen de scooterrijder en de fietsster met elkaar in botsing, waarna beide personen hard ten val kwamen.



Voorbijgangers die het ongeval zagen gebeuren verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten gearriveerd waren. Twee ambulances en meerdere politie-eenheden kwamen met spoed naar het ongeval.





Beide slachtoffers werden door het ambulancepersoneel gestabiliseerd. Na een korte controle in de ambulance zijn beide slachtoffers met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen.



Door het ongeval werd het fietspad tussen de Canadalaan en de Muntinglaan tijdelijk afgesloten door de politie. Verkeersanalisten van team verkeer kwamen ter plekke om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeval.