21-06-2020, 112Groningen.nl

Gewonde bij steekincident nabij station Winschoten

Winschoten - De hulpdiensten werden zondagavond omstreeks kwart voor acht gealarmeerd voor een mogelijke steekpartij nabij het treinstation in Winschoten.

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en ook een ambulance was bij het station aanwezig. In eerste instantie was er ook een traumahelikopter opgeroepen om medische assistentie te verlenen. Uiteindelijk bleek de hulp van een trauma-arts niet nodig te zijn, waarop deze werd geannuleerd.



Het zou mogelijk gaan om een uit de hand gelopen ruzie tussen twee partijen in een eetgelegenheid aan de Stationsweg in Winschoten, dit kan de politie nog niet bevestigen.



Politieagenten ter plekke droegen bij het incident kogelwerende vesten vanwege de veiligheid. Volgens de politie is één persoon gewond geraakt in zijn gezicht bij het steekincident. Deze persoon werd ter plekke nagekeken op zijn verwondingen door medisch personeel.



De politie is momenteel bezig met het opnemen van de eerste getuigen verklaringen om de aanleiding en verdachte van dit incident te kunnen achterhalen.

RTVNoord