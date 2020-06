22-06-2020, Pieter 112Gr. & Ruben Huisman 112Gr.

Ongeval op het Julianaplein zorgt voor files

Groningen - Op de ringweg bij het Julianaplein ontstond maandagmorgen opm 09:25 uur een file vanaf Groningen-Zuidoost, dit door een forse kop/staart aanrijding.

De vertraging liep op tot 30 minuten. De schade aan voertuigen was fors. Poort heeft de auto`s geborgen. Niemand raakte gewond. Kort ernaar was er opnieuw een ongeval even verderop op de N7.

