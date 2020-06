22-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vrachtwagen en personenauto botsen op Damsterdiep, geen gewonden

Groningen - Een vrachtwagen en een personenauto zijn maandagochtend omstreeks 11:10 uur op de kruising Damsterdiep met de Zaagmuldersweg in de stad Groningen op elkaar gebotst.

Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing. De weg was tijdelijk afgesloten door de politie afgesloten in verband met het ongeval. De inzittende van de personenauto werden ter plekke door het ambulance personeel nagekeken op haar verwondingen.



De inzittende hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Het voertuig werd door een bergingsbedrijf afgesleept. De vrachtwagen raakte licht beschadigd, maar kon zijn weg na het ongeval weer vervolgen. De verkeers ongevallen analyse van de politie deed ter plekke onderzoek naar de toedracht van het ongeval.