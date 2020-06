22-06-2020, Joey Lameris, Raymond Meter & Ruben H. - 112Groningen.nl

Automobilist belandt tegen woonboot in Groningen (Video)

Groningen - Een automobilist is maandagmiddag met zijn personenauto tegen een woonboot belandt langs de Hoornsedijk in Groningen.

Het zeer opmerkelijke verkeersongeval gebeurde omstreeks twintig voor twee. De automobilist kwam vanaf de weg en wilde de dijk opdraaien, hierbij verloor de man de macht over het stuur waarna de automobilist tegen woonboot belandde.



De automobilist wist met behulp van omstanders uit het voertuig te klimmen. De man werd door ambulance medewerkers nagekeken op eventuele verwondingen. De man bleek na een medische check niet gewond te zijn geraakt.



Door het ongeval was de Hoornsedijk tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Verkeersanalisten van de politie deden ter plekke onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk heeft de auto afgesleept.