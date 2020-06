22-06-2020, 112Groningen.nl

Politie vindt harddrugs bij inval in woning in de Wijert

Groningen - Vanmorgen is er door het Basisteam Groningen Zuid van de politie een woning aan de Bosboom-Toussaintstraat in de Wijert doorzocht naar aanleiding van meerdere overlastmeldingen.

Vermoedelijk zou er vanuit de woning gedeald zou worden. De politie viel vanmorgen de woning binnen en trof in de woning een onbekende hoeveelheid harddrugs aan. De aangetroffen harddrugs bevestigden de vermoedens van buurtbewoners.



Naast de harddrugs die in beslag zijn genomen werd er ook een onbekend bedrag aan contact geld in beslag genomen. De twee personen die op het moment van de inval in de woning aanwezig waren zijn door de politie aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. De verdachten zullen door de recherche worden gehoord in deze zaak.