22-06-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Voetganger geschept door een automobilist

Grootegast - Op de kruising Langeweg (N980) met de Bovenweg in Grootegast is maandagmiddag een voetganger geschept door een automobilist.

Het ongeval kwam omstreeks twintig over vier bij de hulpdiensten binnen. Een traumahelikopter werd voor medische assistentie ter plaatse geroepen, maar kon al snel weer geannuleerd worden.



Twee ambulances en meerdere politie-eenheden kwamen met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan het gewonde slachtoffer. Het slachtoffer is na stabilisatie met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.



Verkeersanalisten van de politie doen uitvoering onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Bovenweg is door de politie afgezet voor onderzoek. De voorruit van de auto raakte door de klap fors beschadigd.