22-06-2020, Martin Nuver & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Lange file door ongeval op A7 nabij Hoogezand

Hoogezand - Door een ongeval met twee voertuigen is maandagmiddag een lange file ontstaan tussen Westerbroek en Hoogezand.

Het ongeval gebeurde omstreeks kwart voor vijf ter hoogte van de afslag Hoogezand. Twee voertuigen kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Na de botsing belandde één van de voertuigen in de berm.



De inzittenden van de betrokken voertuigen werden door het ambulance personeel nagekeken op eventuele verwondingen. Het is onbekend of er iemand gewond is geraakt. Door het ongeval was één rijstrook van de A7 bij Hoogezand afgesloten. Ook de afrit zelf was afgesloten door Rijkswaterstaat en de politie.



Door het ongeval ontstond er een forse file vanuit Groningen richting Hoogezand. Om 17:50 uur, een uur na de eerste melding, betrof de file zo'n 3 kilometer en moest men rekening houden met +25 minuten vertraging.



Beide voertuigen liepen forse schade op door het ongeval, en moesten daarom door een bergingsbedrijf worden afgesleept. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de botsing.