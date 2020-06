22-06-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Scooterrijder gewond na aanrijding met automobilist

Groningen - Bij een ongeval tussen een automobilist en een scooterrijder is maandagavond een persoon gewond geraakt.

Het verkeersongeval gebeurde rond tien voor acht op het Boterdiep in de stad Groningen. De scooterrijder werd door medewerkers van de ambulance gecontroleerd op zijn verwondingen. Later is hij met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.



De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Vermoedelijk wilde de automobilist achteruit inparkeren waarna de scooterrijder achterin botste, dit is niet bevestigd.