22-06-2020, 112Groningen.nl

Scooter contra auto, één persoon gewond naar ziekenhuis

Delfzijl - Op de Wendakker in Delfzijl is vanavond een scooterrijder aangereden door een automobilist. Hierbij raakte de scooterrijder gewond.

De hulpdiensten kregen even ná acht uur de melding van de aanrijding met letsel. De scooterrijder werd gestabiliseerd door de ambulancedienst en is vervolgens met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen.



De politie bracht het ongeval in kaart en noteerde de gegevens van beide partijen. Zowel de scooter als de auto raakten door het ongeval beschadigd. Over de oorzaak vahet ongeval is niet weinig bekend, vermoedelijk zag de afslaande automobilist de scooterrijder over het hoofd.