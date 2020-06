22-06-2020, Patrick Wind & Raymond Meter- 112Groningen.nl

Ruzie in Papengang binnenstad Groningen

Groningen - In de Papengang in de binnenstad van Groningen is maandagavond een ruzie ontstaan tussen een aantal personen. De politie ging met diverse eenheden ter plaatse.

Uit voorzorg werden de zware vesten aangedaan. Na bemiddelen bij de ruzie kon de politie na een half uur weer terug naar het bureau om het verhaal op papier te zetten. Voor zover bekend werd niemand aangehouden. De rust keerde al snel weer terug in het centrum van de stad.