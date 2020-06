23-06-2020, Henk Timmer 112Gr. & Marije Timmer

Persoon zakt weg in de slijk bij Nieuw Statenzijl

Midwolda - Op de Reiderwolder Polderdijk bij Nieuw Statenzijl nabij Drieborg is maandagavond om 22:50 uur een persoon vast komen te zitten in het slijk.