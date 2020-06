23-06-2020, 112Groningen.nl

Gestolen brommobiel aangetroffen en in beslaggenomen

Heiligerlee - Bij een pand aan de Hoofdstraat in Heiligerlee is dinsdagmiddag een gestolen brommobiel aangetroffen door de politie.

Het is onbekend hoe de politie het gestolen voertuig op het spoor kwam. Het voertuig stond als gestolen gesignaleerd en is door de politie in beslaggenomen.



De politie heeft een vermoeden wie de dader is, deze is nog niet aangehouden meldt een woordvoerdster van de politie. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang.