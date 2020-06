23-06-2020, Michael Huising 112Gr.

Koe neemt verfrissende duik in Aduarderdiep

Aduard - Dinsdagmiddag om 15:55 uur werd een dier te water gemeld in het Aduarderdiep bij Aduard. Ter plaatse zwom een koe verkoelende baantjes in het water.