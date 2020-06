23-06-2020, Rtvnoord.nl bron & 112gR. foto`s en video

Verdachten ontvoering langer vast

Groningen - De drie mannen uit Groningen, Hoogezand en Schiedam die verdacht worden van het ontvoeren en gijzelen van een internationale student in Stad, blijven in voorarrest.

Dat meldt Rtvnoord.nl dinsdag.

Eind januari was namelijk het moment dat de Pakistaanse student, die gegijzeld was, bevrijd werd. De 24-jarige man werd bijna drie dagen vastgehouden in een woning aan de Kometenstraat in Stad. Zo wilden zijn belagers 250.000 dollar in Bitcoins van zijn vader, een zakenman, aftroggelen. Pas dan zou hij vrijgelaten worden.

