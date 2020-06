23-06-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Automobilist botst tegen boom na schrikreactie

Vlagtwedde - Op de Weenderstraat in Vlagtwedde is dinsdagavond een automobilist tegen een boom gebotst nadat de automobilist schrok van een onbekend beest dat in de auto vloog.

Bij het eenzijdige verkeersongeval raakte de twee inzittenden van het voertuig licht gewond. Beide personen werd door medewerkers van de ambulance gecontroleerd op hun verwondingen.





De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het fors beschadigde voertuig werd door een bergingsbedrijf weggesleept. De weg was door het ongeval tijdelijk afgesloten in één richting.