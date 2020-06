23-06-2020, Melarno Kraan & Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Klein plezierjacht maakt water in jachthaven Midwolda

Midwolda - De brandweer van Finsterwolde werd dinsdagavond rond half acht gealarmeerd voor een zinkende boot bij de jachthaven van Midwolda aan de Strandweg.

Een klein plezierjacht maakte door onbekende oorzaak water in de haven. De brandweer heeft met veel mankracht en een pomp van de brandweerboot van Finsterwolde de zinkende boot na een half uur weer drijvend gekregen. Het plezierjachtje werd door de brandweer naar de kant getrokken. Hoe groot de schade is, is niet bekend.