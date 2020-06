23-06-2020, 112Groningen.nl & Persbericht Politie

Politie toont beelden van verdachte ernstig zedenmisdrijf Roden (Video)

Roden - De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht op maandagmiddag 15 juni een jong meisje seksueel te hebben misbruikt in Roden.

Die maandag, 15 juni, is een jong meisje samen met haar vriendinnetje aan het spelen. Zij liep rond 16:30 uur met een vriendinnetje in een smalle steeg, die leidt naar een speeltuintje waar beide meisjes net gespeeld hadden. Dat is vlakbij de kruising Aukemastraat / Scharftlaan die naar het Nijlandspark leidt.



Op dat moment werd ze door een onbekende man met een fiets aangesproken. Het meisje is vervolgens slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf geworden.



Toen de verdachte weg was, hebben de meisjes meteen alarm geslagen. De verdachte man is helaas niet meer in de omgeving aangetroffen. De politie heeft direct een groot onderzoek opgezet en een zoektocht naar de verdachte.







Camerabeelden

Gelukkig is de verdachte goed zichtbaar op camerabeelden uit de omgeving, deze beelden heeft de politie vandaag, op dinsdag 23 juni, in Opsporing Verzocht laten zien. Op de beelden is te zien hoe de man meermaals over de Scharftlaan fietst en uiteindelijk de steeg ingaat op het moment dat de twee vriendinnetjes daar zijn. De politie hoopt dat iemand de man kan identificeren. De beelden van Opsporing Verzocht zijn hieronder te bekijken.



Herkent u deze man of heeft u een vermoeden wie het zou kunnen zijn? Neemt u dan alstublieft met spoed contact op via 0800-6070. Op de beelden is ook te zien dat de man meerdere keren andere mensen op straat passeert. Ook als u de man persoonlijk gezien heeft in Roden hoort de politie graag van u.







Signalement verdachte

In een eerder stadium is een iets afwijkend signalement vanuit de eerste burgernetmelding gedeeld. Een signalement wordt altijd zo snel mogelijk gedeeld op basis van de informatie die dan voor handen is. Die informatie komt bijvoorbeeld uit de allereerste getuigenverklaringen en is dus niet altijd volledig accuraat. In dit geval zijn er beelden en kunnen we het signalement nu dus met zekerheid verstrekken.







Tonen beelden

In de ochtend van dinsdag 23 juni heeft de politie bekend gemaakt dat de herkenbare beelden van de verdachte zullen worden uitgezonden als hij zich niet zou melden. De verdachte heeft dit niet gedaan en dus vraagt de politie nu uw hulp om hem te identificeren.







Informatie delen

Weet u wie de verdachte mogelijk is of heeft u andere informatie in deze zaak? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via meld misdaad anoniem op het telefoonnummer 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via de opsporingstiplijn via het telefoonnummer 0800-6070.



Vermeld dan ook het volgende zaaknummer: 2020157651.