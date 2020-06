24-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Scooterrijder gewond na aanrijding met automobilist (Video)

Groningen - Bij een verkeersongeval tussen een scooterrijder en een automobilist is woensdagochtend één persoon (ernstig) gewond geraakt.

Op de kruising Duinkerkenbrug met de Winschoterweg kwamen een scooterrijder en een automobilist door nog onbekende oorzaak in botsing met elkaar. De scooterrijder werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en werd met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.



De schade aan beide voertuigen is groot. De scooter is door de harde klap in tweeën gebroken, en van de voorruit van de auto is niet veel meer over. De scooter kwam door de klap tegen een tegemoetkomende auto tot stilstand. De Winschoterweg was door het ongeval geruime tijd afgesloten.



Verkeersanalisten van de politie hebben ter plekke onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Beide voertuig waren dusdanig beschadigd dat deze door een bergingsbedrijf moesten worden weggesleept. Na anderhalf uur kon de weg weer volledig worden vrijgegeven door de politie.

DvhN