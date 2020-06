24-06-2020, Dvhn.nl bron & 112Gr.

Bewoonster ontplofte flat Beijum vrij , partner en kennis nog wel vast

Groningen - De 20-jarige bewoonster van de begin mei ontplofte flat in de Groninger wijk Beijum, is weer op vrije voeten. Haar 27-jarige partner en even oude kennis zitten nog wel vast. Meldt Dvhn.nl dinsdag.

Beide bewoners raakten lichtgewond. Aanvankelijk dacht dat de politie dat de explosie was veroorzaakt door een oven, maar een dag later werd na een tip explosief materiaal aangetroffen in de woning. Meer op Dvhn.nl Archief