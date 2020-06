24-06-2020, Facebook Ommelanden Midden Politie

Getuigenoproep: Inbraak bij Jumbo in Hoogezand

Hoogezand - In de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 juni jongstleden tussen 1:00 en 4:00 uur heeft er een inbraak plaatsgevonden in de Jumbo aan de Meint Veningastraat te Hoogezand, de buit was aanzienlijk