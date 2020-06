24-06-2020, Martin Nuver, Patrick Wind & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Bestelwagen en personenauto botsen op Sint-Petersburgweg Groningen (Video)

Groningen - Bij een verkeersongeval woensdagmiddag op de kruising Stettinweg met de Sint-Petersburgweg in Groningen is één persoon gewond geraakt. In de auto zaten twee vrouwen toen het ongeval ontstond.

Bij het ongeluk waren een personenauto en een koeriersbusje met elkaar in botsing gekomen op het kruispunt. Brandweerlieden van de technische dienst die toevallig langs reden waren getuige van het ongeluk. Deze zagen dat er geen beknelling was. Uiteindelijk is één persoon met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. Een andere betrokkene raakte ook gewond maar deze kon ter plaatse behandeld worden. Poort heeft beide voertuigen afgesleept.