24-06-2020, Raymond Meter - 112Gr.

Kind raakt te water aan de Kardingermaar

Groningen - Aan de Kardingermaar in Groningen is woensdagavond een kind te water geraakt.

Het kind werd uit het water gehaald waarna met reanimeren werd gestart. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Waardoor het kind te water is geraakt is niet bekend.