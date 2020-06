24-06-2020, Maikel Basstra

Brandweer redt gewonde gans van water

Hoogezand - De brandweer in Hoogezand heeft woensdagavond een gewonde gans aan de Ruimtevaartlaan van het water gered.

Het dier zwom op de Ruimtevaardlaan in het water. Nadat het dier gered was bleek het een gezwel op zijn vleugel te hebben. De dierenambulance heeft zich na de reddingsactie over het dier ontfermd.