24-06-2020, Joey Lameris & Ruben H. - 112Groningen.nl

Twee dames licht gewond bij ongeval in Paterswolde

Paterswolde - Bij een ongeval tussen een automobiliste en een brommer zijn woensdagmiddag twee personen licht gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond twintig over vijf op de Hoofdweg in Paterswolde. Twee dames op een brommer werden door een automobiliste aangereden waarna zij tegen een andere auto tot stilstand kwamen. Beide dames werden in de ambulance gecontroleerd op hun verwondingen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing.



De twee dames zijn door het ambulance personeel behandeld aan hun verwondingen. Beide dames raakten gewond aan hun been/voet.

Bij het ongeval waren twee auto's en één scooter betrokken.