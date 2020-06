24-06-2020, Mélarno Kraan - 112Gr.

Positief statement van landbouwsector

Vlagtwedde - De landbouwsector heeft woensdagavond met zo'n 175 trekkers geprobeerd een positief statement te maken.

De trekkers vormden gezamenlijk het woord 'All4one' (Allen voor een). Hiermee wilden zij zonder overlast te veroorzaken een positief statement maken. Wanneer het donker is, zullen de lichten van de trekkers worden aangezet zodat het ook in het donker goed te zien is.