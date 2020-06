24-06-2020, Jelte Haumersen - 112Gr. & video DitisRoden.nl

Auto over de kop in Roden (Video)

Roden (Dr.) - Een auto is woensdagavond rond 21.50 uur ondersteboven in een sloot tot stilstand gekomen bij een eenzijdig ongeval.

Door een onbekende oorzaak sloeg de auto over de kop en kwam in de sloot tot stilstand. De beide inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefden voor zover bekend niet mee naar het ziekenhuis. De auto is geborgen.