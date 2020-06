25-06-2020, Mélarno Kraan & Annet Vieregge - 112gr.

Man(21) gewond na ruzie in Winschoten

Winschoten - Aan de Bovenburen in Winschoten werd woensdagavond om 19:45 uur een mogelijke steekincident gemeld. Ter plaatse bleek het echter te gaan om een ruzie zegt Ernest Zinsmeyer van de politie tegen 112Groningen.

`Een persoon had klappen` gekregen meldt de politie bij deze rusie die was ontstaan door nog onbekende reden. Een man(21) is daarbij lichtgewond geraakt. Hij werd gecontroleerd in een ambulance. Het slachtoffer doet nog aangifte en de politie probeert de dader te achterhalen.