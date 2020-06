25-06-2020, Facebook Politie Groningen

Magneetvissen is verboden in vijvers Groningen

Groningen - De afgelopen weken zijn er meerdere berichten gepubliceerd over vondsten die opgevist zijn door magneetvissers. De politie wil meegeven dat magneetvissen is verboden in de vijvers van de gemeente Groningen.

Het is verboden in de Verordening Openbaar Vaarwater 2020 artikel 24 lid 1 verbiedt magneetvissen in openbaar vaarwater in de Gemeente Groningen.

De vijvers in de Gemeente Groningen vallen onder "openbaar vaarwater".