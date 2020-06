29-06-2020, Marc Zijlstra 112G.

Man(26) overleden na maai ongeval N990 (Video)

Farmsum - Op de Deltaweg N990 nabij de Zeesluizen was afgelopen donderdagmiddag om 14:15 uur een ernstig ongeval geweest.

Uit de info die wij kregen lijkt het te gaan om een man die aan het maaien was met een bosmaaier, die werd aangereden door een automobilist. Deze voetganger is hierbij ernstig gewond geraakt. De auto kwam in een naastgelegen sloot terecht.

Update 29-06-20: De man(26) was aan het maaien in de berm. Opeens zagen collega`s hem liggen in de berm, de auto schepte de man. Onderzoek door de politie moet uitwijzen wat er exact gebeurde. Hij overleed dezelfde avond nog in het ziekenhuis meldt familie nu.