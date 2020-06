25-06-2020, Joey Lameris 112Gr,. & Raymond Meter 112Gr.

Spoorbielzen smeulen op traject Haren

Haren - De vrijwillige brandweer van Haren werd donderdagmiddag omstreeks tien over één gealarmeerd voor een buitenbrand langs het spoor tussen Haren en Station Europapark.

Nabij de spoorwegovergang aan de Oude Middelhorst in Haren had een zogeheten 'Las' (Elektrische scheidingslas) drie spoorbielzen aangestraald door de warmte. Hierdoor begonnen de drie spoorbielzen te branden.



Een voorbijganger, die moest wachten voor een aankomende trein, zag ineens rook van het spoor komen. Hierop werd de brandweer gebeld die met een tankautospuit ter plaatse kwam.



Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle met een straal water. Met een warmtebeeld camera werd een nacontrole gedaan. Door de brandweer inzet was het treinverkeer tussen Groningen Europapark en Assen tijdelijk gestremd.

Tv Noord

Dvhn