25-06-2020, Marc Dol - 112Gr.

Brandweer rukt uit voor gaslucht

Stadskanaal - De brandweer in Stadskanaal is donderdagochtend uitgerukt voor een gaslucht bij een praktijk voor fysiotherapie aan de Blokwieke in Stadskanaal.

Ter plaatse werd een mogelijke gaslucht waargenomen. De brandweer heeft de omgeving afgezet metingen verricht. Na de metingen kon de omgeving weer worden vrijgegeven. Of er daadwerkelijk een gaslekkage is geweest is niet bekend.