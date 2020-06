25-06-2020, Jan Beets 112Gr.

Brand in een inpandige elektrakast bij Heipoeg (Video)

Zoutkamp - Bij Heiploeg an de Panserweg in Zoutkamp heeft donderdagavond om 22:15 uur een brand gewoed in een inpandige elektrakast. Met poederblussers werd de brand bestreden.

Al het personeel was door de BHV uit het pand geëvacueerd. Extra blusmiddelen waren onderweg vanuit Groningen, echter toen de brand uit was werd deze wagen geannuleerd door de meldkamer. De brand aan de Panserweg was snel onder controle. Na een klein uur kon iedereen weer naar binnen. Tweet