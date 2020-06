26-06-2020, Oogtv.nl (Bron)

Mag magneetvissen nu wel óf niet in de gemeente Groningen?

Groningen - Wie de berichtgevingen over magneetvissen volgt, is de afgelopen periode wellicht de kluts wat kwijt geraakt.

De politie zegt donderdag namelijk dat het vissen verboden is, terwijl de gemeente twee weken geleden liet weten dat het in bepaalde vijvers is toegestaan. Zegt Oogtv.nl

Woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente Groningen kan de verwarring wel begrijpen. “Twee weken geleden hebben we inderdaad gezegd dat het verboden is op plekken die gelden als openbaar vaarwater, maar dat het wel is toegestaan in bijvoorbeeld vijvers. In de voorbije veertien dagen hebben we dit beleid nog eens tegen het licht gehouden. De afgelopen periode hebben we gezien dat magneetvissers vrij regelmatig explosieven uit het water visten waar de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie voor in actie moest komen. We zagen ook dat door deze berichten meer mensen interesse kregen om ook te gaan magneetvissen. Daarop hebben we besloten dat magneetvissen in de hele gemeente Groningen verboden is.”

“De EOD komt niet zo maar”

Volgens Coenraads is het magneetvissen niet zonder risico. “De afgelopen weken hebben we gezien dat er explosieven werden gevonden die ontmanteld moesten worden. Maar wat als zo’n projectiel ontploft als het uit het water wordt gevist? Je moet je ook heel goed realiseren dat de EOD ook niet zo maar even komt. Er kleven risico’s aan de hobby om met magneten te gaan vissen. Het is onveilig.”

Bekeuringen

Maar betekent het verbod dat er nu ook bekeuringen uitgedeeld worden? “Dat heeft niet onze intentie. Ja, we gaan hier op handhaven. En als we mensen zien die aan het magneetvissen zijn dan zullen wij allereerst met hen in gesprek gaan. Als men echter hardleers is, dan kan er uiteindelijk wel een bekeuring volgen.”

Onderzoek naar explosieven

Door alle berichten kunnen mensen het idee hebben dat de vijvers in Groningen vol liggen met explosieven. Is dat ook zo? “We weten het niet. Duidelijk is dat er in april 1945 hevig gevochten is om de stad Groningen. Maar hoeveel munitie er nog ligt en waar dit zoal ligt dat weten we niet zo goed. In het verleden hebben we hier al wel historisch onderzoek naar gedaan en er is ook al wat kennis gedeeld. Duidelijk is wel dat we samen met andere partijen, als de waterschappen, dit in beeld willen brengen en daar waar nodig actie gaan ondernemen.”