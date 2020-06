26-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Twee gewonden bij ongeval op N46 nabij Driebond

Groningen - Bij een ongeval tussen meerdere voertuigen nabij Driebond zijn vrijdagmiddag twee personen gewond geraakt.

De melding van het ongeval kwam omstreeks twintig voor twee bij de meldkamer binnen. Meteen werden er twee ambulances, meerdere politie-eenheden en een brandweerwagen ter plekke gestuurd. Ook Rijkswaterstaat kwam met spoed ter plaatse bij het ongeval.



Bij het ongeval raakten drie personenauto's betrokken. Door of onbekende oorzaak zijn de drie voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Door het ongeval was de hele N46 door Rijkswaterstaat afgesloten in verband met de hulpverlening en om een veilige werkomgeving te creëren voor de hulpdiensten.



Alle inzittenden van de betrokken voertuigen werden door het ambulance personeel nagekeken op eventuele verwondingen. Twee personen raakten uiteindelijk gewond bij het ongeval en moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.



Bergingsbedrijf Poort heeft de drie voertuigen, die allen forse schade hadden opgelopen door het ongeval, weggesleept. De politie deed uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeval.



Door het ongeval ontstond er een forse file van zo'n 3 kilometer vanuit Hoogezand richting Lewenborg. Men moest rekening houden met +25 minuten vertraging. Inmiddels is de N46 weer vrijgegeven voor het verkeer.