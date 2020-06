26-06-2020, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl & Redactie M. Nuver

Vrachtwagen en personenauto botsen op N7, lange file (Video)

Groningen - Bij een verkeersongeval zijn vrijdagmiddag om 14:25 uur op de N7 een vrachtwagen en twee auto`s tegen elkaar gebotst. 1 persoon raakte gewond. De oorzaak is nog niet bekend.

Het ging om de rijbaan Drachten richting het Julianaplein. De traumahelikopter was ook onderweg, maar die is halverwege gecanceld. Eén rijbaan van de snelweg was tijdelijk afgesloten, dit zorgde voor file.

Poort heeft de voertuigen geborgen. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen.

