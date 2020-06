26-06-2020, Ditisroden.nl

Opnieuw auto van de weg bij Roden

Roden (Dr.) - Vrijdagmorgen rond 12:00 uur is er opnieuw een auto van de weg geraakt op de Hullenweg bij Roden. Een eenzijdig ongeval.

Het gebeurde op exact hetzelfde punt waar afgelopen woensdagavond ook een auto van de weg raakte en over de kop vloog.

De auto heeft hierbij forse schade opgelopen. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend, maar het lijkt opnieuw goed te zijn afgelopen. Wat de oorzaak is van het ongeval is niet bekend.