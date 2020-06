26-06-2020, Maikel Basstra

Olie lekt in water Slochteren

Slochteren - Aan de Hoofdweg in Slochteren loopt door een onbekende oorzaak olie in het water. De brandweer van Slochteren en Bedum zijn ter plaatse om de olie met speciale olieschermen in te dammen.

Waar de olie vandaan komt is nog niet bekend.