26-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Dakbrand in Helpman snel onder controle door brandweer

Groningen - De brandweer van Groningen is vrijdagmiddag om 16:25 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Van Panhuysstraat in de wijk Helpman.

Na dakwerkzaamheden was er brand ontstaan in het dak van een woning. De brand woedde aan de onderzijde van het dak, tegen de dakgoot aan, op de zolder van de woning. De brandweer is met slangen de woning ingegaan om de brand te bestrijden.



De brand op de zolder was door een vlotte 'binnenaanval' snel onder controle. Brandweerlieden hebben nog een nacontrole gedaan of er mogelijk ook nog gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen bij de brand, dit was niet het geval. Bij de brand vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt.







Toen de brandweer onderweg was naar de woningbrand werden zij meerdere keren gehinderd door geparkeerde auto's in de straten. Uiteindelijk moest men drie keer omrijden om bij de brand te kunnen komen. Na de inzet van de woningbrand hebben de brandweerlieden bij buurtbewoners een kaartje in de brievenbussen gedaan, met de tekst "Geef brandweerauto's de ruimte!"







Kijk voor meer informatie of tips op de volgende weblink: https://www.brandweer.nl/groningen/geef-hulpverleners-de-ruimte