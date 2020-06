26-06-2020, 112Groningen

Man loopt over N362

Wagenborgen - Vrijdag aan het begin van de avond liep er een man op de N362 ter hoogte van Wagenborgen.

Door deze levensgevaarlijke actie belden mensen massaal het noodnummer 112. De afstand die hij had afgelegd is onbekend. Het is niet bekend als de man is aangehouden of aangesproken door de politie.