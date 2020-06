26-06-2020, Ruben H. - 112Gr.

Natuurbrand in Lauwersoog

Lauwersoog - Op de Marneweg in Lauwersoog is vrijdagavond een natuurbrand uitgebroken op het oefenterrein.

Met twee blusvoertuigen ging de brandweer ter plaatse om de brand te blussen. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.