27-06-2020, Oogtv.nl (Bron)

CO-melder voorkomt vergiftiging

Groningen - Een CO-melder heeft vrijdagavond juist gehandeld in een woning aan de Admiraal de Ruyterlaan. Meldt Oogtv.nl

Al snel bleek dat dat een CO-melder die bij de verwarmingsketel hangt, alarm had geslagen. De bewoner had daarop de hulpdiensten ingeschakeld. Brandweerlieden hebben met behulp van hun viergasmeter metingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat er een verhoogde concentratie koolmonoxide in de ruimte hing. Daarop is de ketel uitgeschakeld. Een installateur zal het probleem met de ketel moeten verhelpen.”

Koolmonoxide, of koolstofmonoxide, wordt een stille sluipmoordenaar genoemd. CO is kleur- en reukloos en is tegelijkertijd erg giftig. Mensen die blootgesteld worden aan een koolmonoxidevergiftiging ervaren hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. Bij langere blootstelling leidt het tot bewusteloosheid en tenslotte de dood als gevolg van zuurstofgebrek in de hersenen. Een vergiftiging kan voorkomen worden door het plaatsen van CO-melders in woningen die bewoners tijdig waarschuwt.