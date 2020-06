27-06-2020, 112Groningen.nl

16-jarige jongen vermist vanuit Delfzijl

Delfzijl - Vanaf de Ploeg in Delfzijl is sinds middernacht een 16-jarige jongen vermist.

De politie verspreidde door middel van een burgernetmelding informatie over de vermiste jongeman. Het gaat om een 16-jarige jongen, heeft kort donkerblond haar, 170 centimeter lang, draagt een zwarte joggingbroek, draagt een blauw shirt, heeft witte schoenen aan en heeft een zwart/grijze rugtas bij zich.



Heeft u de jongeman gezien of weet u waar deze momenteel verblijft? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf in geval van nood met 112!