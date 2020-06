27-06-2020, 112Groningen.nl

Rookontwikkeling zorgt voor brandweer-inzet bij DFE Pharma in Foxhol (Update)

Foxhol - Bij het bedrijf 'DFE Pharma' op het terrein bij Avebe in Foxhol heeft zaterdagmorgen korte tijd een brand gewoed.

Rond half zeven werden de vrijwillige brandweerlieden opgeroepen voor een automatisch brandalarm (OMS). Enkele minuten na de eerste melding bleek het te gaan om een daadwerkelijke brand, hierop kwamen een extra tankautospuit en een hoogwerker ter plekke.



Update: Vermoedelijk heeft een brandend filter in een installatie voor lichte rookontwikkeling gezorgd in een van de loodsen van het bedrijf, aldus een woordvoerder van de brandweer. De brandweer heeft in de desbetreffende loods een verkenning gedaan maar kon niks meer vinden. Nadat de brandweer de loods heeft geventileerd, konden zijn weer inpakken en retour naar de kazerne.