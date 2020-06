27-06-2020, 112Groningen.nl

Automobilist gewond bij eenzijdig ongeval in Leermens

Leermens - Een automobilist is zaterdagochtend gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval op de Godlinzerweg in Leermens.

De hulpdiensten kregen om tien over acht vanmorgen de melding van het eenzijdig ongeval. Bij aankomst van de hulpdiensten was de bestuurder zelfstandig al uit het voertuig gekomen.



De bestuurder van de auto werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en even later met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg was tijdelijk afgesloten door de politie.